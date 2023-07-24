Украинский диалект будет вытеснен – прогноз

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мова, Общество, Россия


Украинский язык на новых территориях России будет вытеснен из обихода за ненадобностью.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский язык на новых территориях России будет вытеснен из обихода за ненадобностью. Об этом...

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Так политик прокомментировал решение властей Херсонской области сделать украинский язык одним из трех государственных – подобное решение было принято и в Крыму в 2014 году после воссоединения с Россией.

«Полагаю, что, скорее всего, не будет. Более того, он с хорошей вероятностью вообще вытеснится из официального обихода, потому что, как показывает весь мировой исторический опыт, при единстве школьного образования, область употребления диалектов резко сужается…

Я думаю, что украинский диалект очень скоро будет употребляться не в большей степени, чем донской или уральский. То есть останутся акценты, тонкости произношения, но словарь вновь станет единым. Говорю вновь, потому что словарь украинской литературной нормы в значительной степени создан искусственно», – заявил Вассерман.

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