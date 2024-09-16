Украинский диктатор обвинил партнеров в трусости из-за отказа сбивать российские ракеты

Анатолий Лапин.  
16.09.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад не хочет даже говорить и все время забалтывает тему участия своей ПВО в уничтожении запущенных по Украине российских ракет и дронов.

Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии» заявил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не хочет даже говорить и все время забалтывает тему участия своей ПВО в...

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«Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет, иранских «Шахедов» в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей.

И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, кстати, постоянно, все пытаются его просто заболтать. Боятся даже сказать: «Мы работаем над этим». Даже этих слов боятся, это правда», – заявил Зеленский.

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