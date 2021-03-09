Украинский диктатор поможет России – Бортник

09.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Репрессии против оппозиции, которые проводит украинская власть и преследование инакомыслящих приведет к тому, что доводы России о преступной хунте у власти в Киеве будут услышаны Западом, и он закроет глаза на силовое решение ситуации в стране.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Бортника – превращение режима на Украине в диктаторский – это идеальный вариант для России.

«Идеальный вариант для России – если в Украине к власти придет диктатор. Это докажет позицию России в отношении незаконности смены власти в 14-м году, это позволит снимать санкции, это позволит силовым путем решать проблемы Украины.

Наша политическая защищенность состоит в том, что у нас конкурентная модель управления до сих пор, что у нас не удается полностью, до конца дискредитировать. Как только придет диктатор, который все это дискредитирует до конца, эту модель управления, начнет сажать оппонентов – мы видим уже какие-то элементы, закрывать все телеканалы – все, чудесно, диктатор, с ним надо, значит, силовым путем решать все вопросы», – заявил Бортник.