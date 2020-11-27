Украинский дипломат: Безвиз с ЕС оказался под угрозой

27.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Ситуация вокруг Конституционного суда на Украине, который признал незаконным создание Национального антикоррупционного бюро, может привести к отмене безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Елисеева, это играет «на руку Кремлю», который решил развалить Украину изнутри.

«Путин просто поменял свою тактику и пытается изнутри, используя «пятую колонну», дестабилизировать ситуацию в Украине. Что касается провала – об этом тоже можно говорить. Я думаю, что провал касается отсутствия обещанного мира на Донбассе…

К сожалению, еще один из провалов, на который пока что не обращают внимание, – это то, что действительно под угрозой находится безвизовый режим с Европейским союзом из-за того, что происходит вокруг борьбы с Конституционным судом. Я бы не стал пренебрегать этой темой и верить обещаниям чиновников, что все решено, угрозы никакой нет. Поверьте мне, как послу при ЕС, угроза действительно существует», – заявил Елисеев.