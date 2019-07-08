Украинский дипломат: бог Запада – это деньги

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол Украины в Совете Европы Дмитро Кулеба считает, что бог европейцев- это деньги, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в своей свежей колонке для киевского издания Новое время.

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В качестве аргумента дипломат привёл слова своего приятеля-бизнесмена: «Я много лет делаю бизнес с европейцами и понял одно правило: Бог Запада – это деньги. И когда их лишают денег, то их начинает штормить».

“Глупо и преступно для наших национальных интересов не признавать очевидного: они (европейцы – Ред) уже не скрывают тайного желания всех этих лет — чтобы все снова было как всегда. Они хотят дружить с Россией. Они хотят договариваться”, – пишет Кулеба.

Мнение посла прокомментировал на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

“Он имеет ввиду, что Украине не стоит вступать в этот алчный Европейский союз?”, – написал Долинский.