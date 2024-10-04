Украинский дипломат: Болтовня про НАТО никак не защищает от российских КАБов

Все разговоры о натовских перспективах Украины не совсем своевременны, когда Киев теряет город за городом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-представитель Украины в ЕС Андрей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глядя на поле бое за последние пару месяцев и перспективу развития ситуации, а выглядит так, что движение примерно такое же будет и дальше, мы понимаем, что наши партнёры в Евроатлантике встревожены ситуацией в войне и хотят в какой-то мере нам помочь… При всём уважении к нашим действиям в Курской области, они ничего не меняют, потому что в той части, которую контролируют ВСУ, нет ничего важного для русских. У них таких частей Курских областей ещё 10 или 20, и никто ничего не почувствует ни в Москве, ни в Петербурге. Поэтому не надо на нас давить в смысле того, что нужно искать какой-то момент, чтобы остановиться и собраться с силами для дальнейшего. Да, наверное, мы об этом думаем. Вопрос в том, что не в момент отступления надо этим заниматься. То есть нужно думать на перспективу, когда остановиться, в какой ситуации остановиться, но не сегодня, когда теряется город за городом», – сказал Веселовский.

По его словам, натовские перспективы также не очень актуальны.

«Ну, представим, что сегодня Марк Рютте предлагает странам-членам сделать приглашение Украине в НАТО. Даже если США на это согласятся, как это проглотят руководители той же Австрии? Я уже не говорю о Словакии или Венгрии... Могут найтись и другие страны, которые в последний момент начнут думать дважды. Всё это говорит о том, что даже приглашение как таковое не является гарантией от российских КАБов. В этом смысле ничего не изменится. Измениться должно поле боя, и тогда сдвигаются все остальные процессы», – добавил дипломат.