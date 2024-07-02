Украинский дипломат: Эпоха Макрона заканчивается. Нас ограничат в поставках ракет

Игорь Шкапа.  
02.07.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Политика, Украина, Франция


Если во втором туре парламентских выборов во Франции партия «Национальное объединение» наберет достаточное для формирования правительства количество мандатов, то это обернется урезанием военной помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил эксперт-международник, украинский дипломат Ярослав Войтко.

Если во втором туре парламентских выборов во Франции партия «Национальное объединение» наберет достаточное для...

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«Нас интересует, как они относятся к Украине. Надо сказать, что Мари Ле Пен ранее поддерживала тесные связи с Путиным, у них близкие идеологические платформы, но после 24 февраля она немного отошла от таких тесных связей. Она даже осудила Россию как агрессора. И Жордан Барделла (он может стать премьером), возглавляющий эту партию, выступает за продолжение помощи Киеву, но не так, как президент Макрон, который объявил, что Франция может послать наземные войска», сказал Войтко.

По его словам, в случае если эта партия победит, то Киеву ограничат поставки дальнобойного оружия.

«Нам бы хотелось, чтобы победили центристские силы, хотя обозреватели говорят о том, что эпоха Макрона, его политической силы заканчивается, хотя он еще три года будет при власти», – резюмировал дипломат.

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