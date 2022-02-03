Украинский дипломат грозит выставить Германии огромный счет

Новости Украины

Сегодняшняя Германия все еще боится Россию, а потому не вступает с ней в конфронтацию.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая проблема есть – это опасение глубоко внутри каждого немца Советского Союза, который не только победил нацистскую Германию в то время, но и оставил очень много ран персональных. Они боятся русских, они просто реально боятся русских, передают этот страх перед Россией из поколения в поколение уже сейчас. Я это лично видел, слышал», – сказал дипломат.

По его словам, немцы не боятся украинцев, «которых больше было при захвате Берлина и всего остального».

«Потому что мы взяли абсолютно другой нарратив, чем русские. Мы не хотим быть наследниками Сталина. И это дало немцам возможность нас отделить. Они нам ничего не должны. Извините, вы должны нам! Вы реально нам должны – если мы официально вам этого не скажем, то я могу это сказать. Так нельзя, если вы берете во внимание российский интерес и не берете украинский, то, извините, вы очень быстро измените настроения в Украине и вам такие счета выставят, в том числе счета реальные, финансовые. Это плохой путь между двумя странами. Германия разрушает сейчас наши хорошие отношения», – заявил Чалый.