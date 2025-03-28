Украинский дипломат: Итоги переговоров – 5:0 в одни ворота, русские ведут

Вадим Москаленко.  
28.03.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4111
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


«Украина и американцы» на последних переговорах в Саудовской Аравии «проиграли всухую».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший постпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина и американцы» на последних переговорах в Саудовской Аравии «проиграли всухую». Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я бы сказал, 5:0, в одни ворота. Во-первых, потому что, к сожалению, не попали под запрет атак – это по вопросу портов, и не было никоим образом о безопасности портов. Во-вторых, уже началась негативная тенденция смягчения санкций относительно российского агрессора. Это очень плохо, в частности, когда уже есть намёки на вывод ряда российских банков в платёжную систему SWIFT», – сказал он.

«В-третьих, к сожалению, в текст договорённостей не был включен запрет, на то, что российский агрессор не стрелял с военных суден ракетами по территории Украины. В-четвёртых, к сожалению, не был заложен принцип обмена всех на всех.

И пятое негативное – вы увидели, что русские, к большому сожалению, при молчаливой поддержке американцев, пока ещё выбрасывают из-за стола переговоров наших европейских партнёров», – жаловался Елисеев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить