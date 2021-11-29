Украинский дипломат: «Надо сотни миллиардов долларов на развал России»

Новости Украины

Запад должен развалить Россию на 10-15 отдельных «демократических» государств, но на это придется потратить огромные средства.

Об этом эфире 5 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Огрызко, проблема для Запада состоит в том, что Россия сейчас восстанавливает свои имперские амбиции.

«Будущее России в этой ее форме, по моему мнению, такое же, как и будущее, которое было у Советского Союза, который канул в Лету, и от чего, я думаю, мир выиграл. Представьте себе, что на месте нынешней Российской Федерации создается группа независимых – 10-15 государств, которые не являются ядерными, которые никому не угрожают, которые в целом поступательно становятся частью цивилизованного мира. Кто от этого выиграет? Да все выигрывают, кроме кучки мародеров, которые сегодня изнасиловали Россию в прямом и переносном смысле. Так этой кучке придется сойти с политической сцены», – считает украинский дипломат.

«Процесс воссоздания имперскости в российском обществе, он, к сожалению, имеет место. Поэтому надеяться, что без внешнего вмешательства на эти процессы Россия сама себе как-то даст отчет, не приходится. Поэтому для Запада, мне кажется, было бы лучше идти до конца, делать все для того, чтобы на месте России возникли по-настоящему демократические государства. На это нужно будет потратить несколько сотен миллиардов долларов, но это потом даст результат взаимодействия с этими странами, я думаю, очень быстро доход, который превысит эти цифры», – заявил Огрызко.