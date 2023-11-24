Украинский дипломат назвал «ослом» и потребовал выпороть Орбана

Игорь Шкапа.  
24.11.2023 15:45
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Центральные органы Евросоюза должны жестко наказывать руководство Венгрии за ее антиукраинскую политику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил глава Центра исследования России, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Центральные органы Евросоюза должны жестко наказывать руководство Венгрии за ее антиукраинскую политику. Об этом,...

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Отвечая на вопрос, могут ли другие приграничные страны последовать пример польских перевозчиков, заблокировавших движение украинских фур, он сказал, что «все зависит от того, сколько заразы Путин посеял по этим странам».

«С одной заразой, венгерской, мы уже с вами давно разобрались. Я вот только удивляюсь, почему в Брюсселе идут не по пути наказания этой заразы и лечения, а прописывают дополнительные финансовые подарки. Мне кажется, что для единства Евросоюза важно продемонстрировать, что те страны, которые ведут себя неадекватно, являются примерами антиевропейской практики… «, – сказал Огрызко.

Он недоумевает, почему ЕС выделил Венгрии 900 миллионов евро.

«Здесь важно не морковку давать этому ослу, а вспомнить, что есть и кнут. И этим кнутом нужно хорошо воспитывать таких ослов, которые тянут Евросоюз фактически пропасть. Ведь толерирование такого поведения одного из своих членов означает в перспективе превращение ЕС в ООН, которая не в состоянии принимать каких-то адекватных решений», – считает экс-министр.

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