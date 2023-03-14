Украинский дипломат недоволен: Западная бюрократия не желает распада России

Вадим Москаленко.  
14.03.2023 09:34
  (Мск) , Киев
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На Западе к украинской мечте о развале России на полтора десятка государств относятся как к перспективе появления кучи проблем и головной боли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Так же не хотели распада СССР, а он распался. Потому что это объективная данность, это уже все понимают все трезвомыслящие люди, включая тех, что живут на Западе, это понимают. Но не хотят, потому что это будет для них означать появление огромного количества проблем, с которыми нужно как-то разбираться», – сказал дипломат.

Он привёл несколько примеров.

«Представьте себе, что вместо одного посольства, на территории РФ будет 15 новых. Это для бюрократии головная боль. Не говоря уже о том, что надо будет разбираться, как налаживать соответствующие отношения, с кем устанавливать эти отношения, на кого ориентироваться, как решать вопросы межнациональных, межэтнических отношений в самой России, разоружения России, этой территории, которая останется, как решить проблему демилитаризации этой территории.

Это действительно куча проблем. Это не просто поменять название», – объяснил экс-министр.

По его словам, Западу это не надо.

«Поэтому, безусловно, бюрократия не хочет шевелиться, не хочет брать на себя ответственность, она не хочет думать на несколько шагов вперёд», – сокрушался Огрызко.

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