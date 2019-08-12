Украинский дипломат обломал ведущей эфира всю «перемогу»

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Участие представителя Госдепа США Курта Волкера в грядущих консультациях с Францией и Германией по вопросам Нормандского формата – обычная для американцев практика, не имеющая ничего общего с обещаниями президента Владимира Зеленского расширить переговорный процесс.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины, бывший представитель украинского МИД Василий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США берут участие в консультации по подготовке переговоров в Нормандском формате, новый раунд консультаций при участии США, Франции и Германии должен состояться уже на этой неделе, сообщил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и подтвердил: он поддерживает тесные контакты с французскими и немецкими дипломатами и берёт участие в подготовке консультаций…

Итак, ваши перспективы? Давно уже президент Зеленский говорил о своём желании в частности присоединения к Нормандскому формату и Британии и СЩА, тут вроде как в США готовы присоединиться к консультациям, сесть поговорить. Что будет дальше?» – радостно спросила телеведущая.

«Начнём с того, что США уже длительное время берут участие в консультациях и с Украиной, и с Россией, и с Францией, и с Германией», – отметил эксперт.

«То есть, секундочку, это сейчас была не «перемога»?» – разочарованно уточнила журналистка.

«Нет, тут ничего нового нет, такие консультации начались фактически ещё с майдана, если вы помните, Виктория Нуланд постоянно звонила представителям и Германии, и Франции, и России – США всегда были частью переговорного процесса. Более того, США всегда были самой важной, эффективной и влиятельной частью переговорного процесса.

Почему: потому что фактически конфликт, который имеет место на Востоке Украины и в Крыму – это многоуровневый конфликт.

Он не является чем-то таким, что произошло на территории Украины ни с того ни с сего, это не сугубо внутренний конфликт, это не внутренний конфликт вообще, это многоуровневый конфликт, где, прежде всего, речь идёт о геополитическом конфликте России и США, и Украина в этом лишь одна из клеток шахматной доски, на которой играют США и Россия, потому именно их диалог наиболее важен», – заключил Филипчук.