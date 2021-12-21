Украинский дипломат отговаривает сербов от дружбы с Россией

Новости Украины

Бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что пытался отговорить лидера Республики Сербской Милорада Додика от внешнеполитической ориентации на Россию.

Об этом отставной дипломат рассказал в эфире телеканала украинского политолога Юрия Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вы знаете, когда я был послом, то с Додиком встречался, мы с ним одно время учились в Белграде, я на философском факультете, он на факультете политических наук, политолог, вспомнили общежитие, студенческие концерты, нормально общались, и я ему честно говорил, вот вы говорите о дружбе сербского и русского народов, что это неприкасаемо и на этом играете, но у нас была история украинского народа с русским народом, и, поверьте, эта дружба пропагандировалась в сто раз больше, чем ваша, о которой вы говорите, с россиянами. И все равно, только вы политически перестаете танцевать под балалайку, только вы экономически перестаете носить косоворотку, как отношение к вам меняется мгновенно», – сказал Левченко.

Он призвал Запад вмешаться в ситуацию вокруг Республики Сербской.

«Я бы пожелал, чтобы в Боснии и Герцеговине вмешательство спецслужб было бы меньше, особенно в Республике Сербской. На это должно обратить разведсообщество США и стран НАТО, противодействовать этому», – сказал украинский дипломат.

Он заявил, что поддержка Москвой боснийских сербов – хитрый план, направленный против Украины.

«Мы видим, что Россия хочет зажечь пламя войны в центре Европы, с тем, чтобы сместить акцент внимания Брюсселя, Вашингтона с Донбасса, где ситуация под большой лупой, на Балканы, которые близки им территориально и геополитически, а, значит, не могут быть не замечены, – сказал Левченко. – Рассредоточить внимание и силы Европы уже на два конфликта, и потом с этими конфликтами появляться в виде игрока, который разруливает эти ситуации».