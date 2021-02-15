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15.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
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Украинский дипломат паникует: «Угрозы нарастают. Запад поворачивается к России»

Новости Украины

Так называемый «клуб друзей Украины против Путина» стал рассыпаться.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский дипломат, бывший кандидат в президенты страны и экс-представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Россия также обязательно достроит обходной газопровод в Европу «Северный поток-2».

«У меня нет сомнений в том, что будет построен, что он будет запущен. В эти дни произошли три вещи, которые совпали. Первая – вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 об ограничении стратегических вооружений и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока». Такие вещи случайно не совпадают.

А тут же из Берлина прозвучало, что мы достроим, но если через Украину не будет идти газ, то мы будем перекрывать «Северный поток». Понятно, что тут есть определенная логика поведения и понятно, почему в унисон заговорили из Вены, почему Париж начал говорить определенные вещи. Но, знаете, я всегда относился к реал-политик как к интересам каких-то государств. Нам свое нужно в этой ситуации делать и понимать, как нам нужно действовать.

Потому что угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – заявил Бессмертный.

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