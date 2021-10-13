Украинский дипломат поник: «Готовимся к зимнему реваншу Путина»

13.10.2021 11:08 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

После прошедшего накануне в Киеве саммита «Украина – ЕС» стало ясно, что у Евросоюза нет решения, как обеспечить энергобезопасность Украины.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, лидеры ЕС напрямую советуют Украины усиливать энергонезависимость и не надеяться на какие-либо гарантии со стороны Запада.

«Я не почувствовал уверенности и твердой поддержки со стороны лидеров ЕС или видения, как ЕС может помочь Украине справиться с, по крайней мере, нынешним зимним периодом. Он, к сожалению, обещает быть достаточно непростым. У меня такое впечатление, что позиция ЕС по отношению к Украине в отрасли энергобезопасности была сформулирована достаточно просто руководительницей ЕС, главой Еврокомиссии: «Стремитесь к полной энергобезопасности, принимайте меры энергоэффективности». Словом, «никаких гарантий мы вам дать не можем на данном этапе. Точка», – сказал Елисеев.

«Тема энергобезопасности и энергопоставок стратегически понятна, что нужно делать, и об этом лидеры ЕС сказали. Но что касается нынешней зимы, возможно будущей, то у меня сложилось впечатление, что ЕС тоже не знает, что делать. Они недооценивают возможную циничную роль и действия Российской Федерации. Что касается реверса, то тут тоже, мне кажется, не совсем точная информация, поскольку я понимаю, сейчас к интерконнектору в Словакии будет врезка одной из соседних стран», – добавил дипломат.

«В результате Украина даже через реверс может получить на 50% меньше газа, чем мы получили, например, в прошлом году. Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу Путина. Кстати, в тексте заявления и на саммите я не услышал от лидеров ЕС осуждения «Северного потока-2», и у меня создалось впечатление, что по сути, саммит дал «зеленый свет» запуску «Северного потока-2». И на сегодня этот вопрос больше не стоит, «Северный поток-2» будет запущен», – заявил Елисеев.