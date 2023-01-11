Украинский дипломат: Пора втянуть НАТО в прямую войну с Россией

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Украина должна добиться того, чтобы против российской армии воевали немцы, французы, британцы и другие представители НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по мнению Бессмертного, поддержка Украины Западом прекратится.

«Настало время. Украина должна поставить вопрос о привлечении личного состава армий государств, которые сегодня являются союзниками Украины в этой войне, потому что при нынешней ситуации – да, Украина может собственными силами развязать оперативно-тактическую задачу выйти на государственную границу, зафиксировать это, но это не означает, что это будет конец войны. Это только пауза, и правильно говорит командующий вооруженными силами – это только оперативная пауза. Нужно понимать и то, что каждая помощь Украине вызывает у союзников внутри общества определенные ревности. И это не только в Германии, не только во Франции – это почти во всех государствах», – сказал дипломат.

«Цикличность избирательной демократии, избирательной власти понятно к чему приведет. Если в этих обществах, которые сегодня помогают Украине, не будет осознана опасность этой войны для Европы, для всего мира, то эта цикличность приведет к остановке этого процесса помощи. Как надо в этом случае действовать? Необходимо не просто создание коалиции помощи, как в формате «Рамштайн», – нужно формализировать этот процесс, нужно создавать коалицию, в которую вошли бы вооруженные силы всей коалиции, чтобы рядом с украинским солдатом стоял немецкий, французский, американский, польский, британский солдат. Тогда эти общества поймут ценность, потому что есть простой принцип – если сегодня эта коалиция не будет воевать против России, она будет вынуждена воевать на своей территории против России», – заявил Бессмертный.