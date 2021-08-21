Украинский дипломат поставил Россию на карандаш и счётчик

21.08.2021 23:15 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно тщательно подсчитывать все «убытки», которые Россия нанесла ей во время использования военных баз в Крыму.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США, экс-замминистра иностранных дел Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, все эти деньги должны быть затребованы с России при ее «выходе» с полуострова.

«Вопрос – эти базы военные, что с ними в будущем, как Россия будет рассчитываться за это все, когда будет выходить из Крыма? Это нужно постоянно брать на карандаш, средства, сколько убытков. Я знаю, мы это делали по другим вопросам. И, очевидно, когда будет уже время, придет рассчитываться, должны будут выставлены определенные счета», – заявил Чалый.