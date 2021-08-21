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21.08.2021 23:15 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Дзен, Крым, Россия, Украина
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Украинский дипломат поставил Россию на карандаш и счётчик

Новости УкраиныУкраине нужно тщательно подсчитывать все «убытки», которые Россия нанесла ей во время использования военных...

Украине нужно тщательно подсчитывать все «убытки», которые Россия нанесла ей во время использования военных баз в Крыму.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США, экс-замминистра иностранных дел Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, все эти деньги должны быть затребованы с России при ее «выходе» с полуострова.

«Вопрос – эти базы военные, что с ними в будущем, как Россия будет рассчитываться  за это все, когда будет выходить из Крыма? Это нужно постоянно брать на карандаш, средства, сколько убытков. Я знаю, мы это делали по другим вопросам. И, очевидно, когда будет уже время, придет рассчитываться, должны будут выставлены определенные счета», – заявил Чалый.

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