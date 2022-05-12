Украинский дипломат предложил заблокировать нефтепровод «Дружба», чтобы сделать Венгрию сговорчивее

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Чтобы заставить Венгрию отказаться от российского газа и нефти, Украина должна надавить на нее, в том числе заблокировав прокачку через нефтепровод «Дружба» для этой страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Елисеева, эта чрезвычайная мера допустима в условиях военного времени.

«Украина должна активнее работать. Я думаю, что в контексте венгерского фактора, нужно украинской дипломатии использовать и нефтепровод «Дружба». Я думаю, что нужно на определенном этапе, если Венгрия будет так упираться, дойди до того, чтобы в кооперации или координации с Брюсселем отключить прокачку нефти через нефтепровод «Дружба» для Венгрии. Потому что, к сожалению, сегодня военное время, чрезвычайное время требует чрезвычайных решений», – заявил Елисеев.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получает 65% нефти через нефтепровод «Дружба». Напомним, этот нефтепровод, протяженностью порядка шести тысяч километров является самым длинным в мире и имеет несколько участков, один из которых проходит через Россию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Официальный Будапешт ранее несколько раз заблокировал одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего внедрение эмбарго на нефть на нефтепродукты.