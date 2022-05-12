Украинский дипломат предложил заблокировать нефтепровод «Дружба», чтобы сделать Венгрию сговорчивее

12.05.2022  12:14 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Венгрия, Дзен, Нефть, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Чтобы заставить Венгрию отказаться от российского газа и нефти, Украина должна надавить на нее, в том числе заблокировав прокачку через нефтепровод «Дружба» для этой страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Елисеева, эта чрезвычайная мера допустима в условиях военного времени.

«Украина должна активнее работать. Я думаю, что в контексте венгерского фактора, нужно украинской дипломатии использовать и нефтепровод «Дружба». Я думаю, что нужно на определенном этапе, если Венгрия будет так упираться, дойди до того, чтобы в кооперации или координации с Брюсселем отключить прокачку нефти через нефтепровод «Дружба» для Венгрии. Потому что, к сожалению, сегодня военное время, чрезвычайное время требует чрезвычайных решений», – заявил Елисеев.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получает 65% нефти через нефтепровод «Дружба». Напомним, этот нефтепровод, протяженностью порядка шести тысяч километров является самым длинным в мире и имеет несколько участков, один из которых проходит через Россию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Официальный Будапешт ранее несколько раз заблокировал одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего внедрение эмбарго на нефть на нефтепродукты.

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