Украинский дипломат: Признание ЛНР и ДНР спровоцирует «казус белли»

20.01.2022  21:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

От какой бы политической силы Госдумы РФ ни шло предложение о признании Россией ДНР и ЛНР, эта инициатива исходит из Кремля.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От какой бы политической силы Госдумы РФ ни шло предложение о признании Россией ДНР...

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«Что касается инициативы КПРФ (о признании ДНР и ЛНР – ред.) то, как вы понимаете, в России ничего не происходит случайно. Я думаю, что это часть плана Кремля. И вполне возможно, что эта инициатива заживёт жизнью, и эти так называемые ЛНР и ДНР… Тут нужно вспомнить и о массовой выдаче российских паспортов», – отметил он.

«Всё это может быть задействовано Россией для повышения градуса противостояния или, как многие эксперты считают – Путин сейчас готовит «казус белли», то есть повод к войне. К этому надо относиться очень серьёзно», – тревожится Шамшур.

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