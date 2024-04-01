Украинский дипломат призвал использовать польские и румынские ПВО для прикрытия Галичины

Тарас Стрельцов.  
01.04.2024 21:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Киев должен использовать старые договоры с Варшавой, чтобы убедить её прикрыть своими системами ПВО территорию Западной Украины.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен использовать старые договоры с Варшавой, чтобы убедить её прикрыть своими системами ПВО...

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«У нас есть договор с Польшей о добрососедских отношениях, подписан в 1992 году. И там есть статья, в которой написано, что они могут направить к нам военный персонал. Так почему бы нам над границей не сделать общий контроль воздушного пространства? Это разрешают все наши документы», – вещал укро-дипломат.

«Чего здесь бояться? Это даст возможность полякам не переживать, что они под угрозой. А мы дадим им возможность сбивать их системами над нами. Придётся так сделать, это война.

Американцы нам не дают ПВО. Тогда давайте использовать польские и румынские. Надо подписать соглашения, почему этого не делается?», – по-детски вопрошал он.

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