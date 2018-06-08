08.06.2018

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Украинский дипломат призывает готовиться к отмене антироссийских санкций

Несмотря на санкции, торговый оборот Российской Федерации с ведущими европейскими странами только растет, а в ЕС усиливается скепсис в отношении эффективности санкционной политики.

Об этом в своем блоге пишет председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук.

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По его словам, заявление нового премьера Италии о необходимости пересмотра режима санкций ЕС в отношении РФ “должно было стать последним китайским предупреждением для украинского руководства, что без видения стратегии и тактики урегулирования российско-украинского конфликта санкции рано или поздно таки будут пересмотрены, ослаблены, ограничены, а со временем – отменены”.

Филипчук подчеркивает, что в ЕС осознают неэффективность санкций для изменения мотивации России.

При этом он считает маловероятным, что Италия сможет в ближайшее время заблокировать продление санкций, поскольку не в традициях ЕС так быстро и так радикально менять свою позицию.

“Вероятно, что санкции в июне продолжат, но достигнут в итоговом документе Европейского совета какого-то компромисса о необходимости анализа, просмотра, новых условий, смягчения. В институтах ЕС много мастеров слова которые найдут необходимую формулу, чтобы и итальянцев успокоить, и лицо сохранить”, – пишет эксперт.

“Между тем новые и новые исследования лишь подтверждают тезис, что от санкций пострадал как раз тот средний класс в России, который выходил на болотные протесты 2012 года, что выиграло от них именно российское руководство, европейские технологии и деньги заменят китайские, что падение на 0, 5% ВВП в год слишком мизерная сумма для изменения поведения РФ, несмотря на санкции торговля РФ растет не только с Германией, Францией, Италией, Австрией (40% !!!), но даже и с Украиной. Все это лишь усилит скепсис относительно санкций, восприятие их как чемодана без ручки, который и нести тяжело, и бросить то негоже”, – продолжает Филипчук.

Он убежден, что без стратегии выхода из украинского-российского кризиса рано или поздно, но накопится критическая масса, которая приведет к ослаблению или прекращению санкционного давления.

“Украина может игнорировать это – и в один момент столкнуться с неприятной для себя новой реальностью в Европе. А может начать – рано или поздно – реалистичную внешнюю политику, направленную на урегулирование главной внешнеполитической проблемы – конфликта на Донбассе в частности и конфликта с РФ в целом”, – приходит к выводу Филипчук.