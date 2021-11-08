Украинский дипломат просит США спасти Украину от уничтожения Россией

Новости Украины

У США должен быть «план Б» на случай прямого боестолкновения Украины с Россией, потому что поражение официального Киева станет ударом по имиджу Америки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Щербака, в случае войны с Россией, территория Украины превратится в выжженную землю, а Европа столкнется с огромным количеством беженцев.

«Я считаю, что сейчас Пентагон, разведсообщество США и Белый дом имеют какой-то «план А», «план Б» на случай прямой, не скрытой агрессии России. Потому что это может вызвать эффект домино – падение Украины в военном плане, особенно при атаке через Белоруссию, приведет к миллионам беженцев в Польшу, в Восточную и Центральную Европу – в Венгрию, Словакию. Будет катастрофа всеевропейская. Кроме того, просто применение, скажем, авиации может разрушить за два-три дня Украину. Потому что у нас силы ПВО не такие могущественные, как хотелось бы», – заявил Щербак.

«Это будет падением невероятным, это падение полное престижа Америки, потому что она перестанет быть сияющим дворцом на горе, светочем свободы, демократии и защиты обездоленных, как она всегда была для всего мира. Это очень серьезный будет провал и будет катастрофа не только для Украины, прежде всего, мы пострадаем, но и для всего мира, для Европы», – заявил Щербак.