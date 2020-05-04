Украинский дипломат пугает крымчан «матерью-Украиной»

04.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Заявление бывшего канцлера ФРГ (1998-2005 гг.) Герхарда Шредера по Крыму вызвало негодование в украинском посольстве в Германии.

Поводом для возмущение стало интервью Шредера газете Tagesspiegel, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Прямо сейчас, когда экономика пострадала из-за пандемии коронавируса, нам нужно больше кооперации. То есть бессмысленные санкции должны быть прекращены. Те, кто считают, будто санкции могут к чему-либо принудить Россию, заблуждаются. Ни один российский президент никогда не вернёт Крым Украине», – сказал экс-канцлер.

В ответ на эти слова посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии «Укринформу» назвал всех тех, кто настаивает на отмене антироссийских санкций, «лоббистами милитаристской Москвы».

«Чем больше они вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы «бессмысленными», тем очевиднее становится для немецкой общественности факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце хилой российской экономики», – сказал украинский дипломат.

«Крым непременно вернется в состав матери-Украины… Это так же очевидно, как то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», – добавил Мельник.

Также он предложил заключить пари, что Крым вернется в состав Украины еще при жизни Шредера.