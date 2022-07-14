Украинский дипломат: Путин аплодирует трусливому Западу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В рамках идущих в Турции переговоров о деблокаде украинских портов, Киев не может получить никаких весомых гарантий, потому что НАТО боится прямого конфликта с Россией и не хочет отправлять свои корабли в Черное море.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Россия может понять только язык силы. Каким мог бы быть этот язык силы? Это могли бы быть натовские военно-морские силы – одной страны или нескольких, которые бы четко и ясно сказали: «Вот это коридор, по нему идут украинские торговые суда. Если один выстрел будет в сторону этого корабля, мы открываем огонь на поражение». Вот тогда русские бы очень быстро поняли свое место и никаких попыток нападения на эти конвои не было бы в мыслях», – сказал экс-министр.

«До тех пор, пока все в один голос на Западе говорят, что «вы знаете, конечно, это нужно, голод – 300 миллионов будут голодать, но мы не будем приходить в Черное море и не будем делать ничего, чтобы не было эскалации напряженности», Путин аплодирует, потому что знает, что никто реально этим заниматься не хочет, потому что боится его ядерного оружия. Вот, круг замыкается снова. Поэтому я не знаю, какие гарантии захочет получить наша власть для того, чтобы согласиться на какие-то такие вещи», – заявил Огрызко.