Украинский дипломат: Путин наберёт на новых территориях 200 тысяч пехоты и пойдёт штурмовать НАТО

В российскую армию вольются 200+ тысяч солдат, набранных на территориях новых субъектов РФ, и русские двинут на страны НАТО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полгода назад мне говорили: мы уверены, что украинцы выдержат это нашествие и будут держаться до последнего партизанской борьбой, а мой аргумент был очень простой. Я им говорил, и говорю сейчас. Если допускать так, как сейчас, то русские наберут в своё войско 200 тысяч на территории Украины, как бы нам это нравилось или нет. Посмотрите, 49 военкоматов Донецка, 38 Луганска, в Херсонской, Запорожской областях… они уже тоже это делают.

То есть, чем дальше война, тем люди больше попадают в ситуацию, когда у них нет выбора. Они могут год подержаться, два, но давайте будем честными, люди, которые третий год в оккупации, они уже не так будут смотреть, у них информационные источники не украинские и т.д.», – рассуждал Чалый.