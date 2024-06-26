Украинский дипломат: Путин наберёт на новых территориях 200 тысяч пехоты и пойдёт штурмовать НАТО

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 20:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В российскую армию вольются 200+ тысяч солдат, набранных на территориях новых субъектов РФ, и русские двинут на страны НАТО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В российскую армию вольются 200+ тысяч солдат, набранных на территориях новых субъектов РФ, и...

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«Полгода назад мне говорили: мы уверены, что украинцы выдержат это нашествие и будут держаться до последнего партизанской борьбой, а мой аргумент был очень простой. Я им говорил, и говорю сейчас. Если допускать так, как сейчас, то русские наберут в своё войско 200 тысяч на территории Украины, как бы нам это нравилось или нет. Посмотрите, 49 военкоматов Донецка, 38 Луганска, в Херсонской, Запорожской областях… они уже тоже это делают.

То есть, чем дальше война, тем люди больше попадают в ситуацию, когда у них нет выбора. Они могут год подержаться, два, но давайте будем честными, люди, которые третий год в оккупации, они уже не так будут смотреть, у них информационные источники не украинские и т.д.», – рассуждал Чалый.

«Я им говорил: вы доиграетесь до того, что, как делал Гитлер, так и Путин – набрать здесь живой силы, пехоты 200+ тысяч и идти дальше угрожать странам НАТО. Для меня это очевидно. И они наконец это поняли, что сейчас есть прямая угроза или провокация. Сувалкский переход на Калининград – Польша-Литва, Эстония, Молдова в меньшей мере, потому что здесь мы прикрываем», – стращал экс-посол.

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