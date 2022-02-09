Украинский дипломат: Путин отведёт войска, когда мы уберёмся из Донбасса

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин готов говорить о мире, но только после того, как Украина уберёт ВСУ из Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сказал очень интересную вещь Макрону – вы просите отвести мои войска от границы с Украиной, но у Украины на Донбассе 120 тысяч стоит также. А где гарантии того, что не будет ситуации, которая повторится с новым вооруженным конфликтом. Он намекнул, что давайте думать: возможно, это будет совместная договорённость?», – отметил Чалый.

«Да, я понимаю, что мы можем предъявлять свои аргументы. Но такая постановка вопроса тоже имеет право на жизнь. В смысле, есть гарантии на уровне Донбасса, есть гарантии на уровне страны, есть гарантии на уровне Европы. И Макрон начал эту стратегическую дискуссию», – заявил Чалый.