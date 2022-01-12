Украинский дипломат: Россия и США начали договариваться без нас

12.01.2022  11:41 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Тот факт, что США сели за стол переговоров с Россией, уже говорит о больших сдвигах в позиции Вашингтона и успехе российской дипломатии.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор политического департамента МИД Украины Василий Филипчук. передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что США сели за стол переговоров с Россией, уже говорит о больших...

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Согласие Вашингтона на переговоры с РФ он назвал «невероятными изменениями в позиции США».

«Они начали договариваться. Понятно, что те требования, которые заявила РФ, это все только вопросительная позиция, это все понятно, что программа максимум, которая, может быть, раз в пять выше, чем то, что они на самом деле хотят получить. Но тот факт, что они уже начали об этом говорить, тот факт, что наконец их зоны возможной договоренности совпали, уже очень важная вещь», – сказал Филипчук.

«Если мы, Украина, не поставим какие-то свои реалистичные, серьезные предложения, которые выходят за рамки «армовира» или исполнения «Минских договоренностей», а относительно нашего видения европейской архитектуры безопасности, если мы сами не сформулируем как свести эти противоположные позиции США, России, Украины, Европы к какому-то совместному местоимению, за нас это сделают другие. Я думал, что это произойдет еще в 2017-м, когда был избран такой несистемной политик, как Трамп во главе Соединенных Штатов. Этого не произошло тогда, это произошло сейчас», – считает дипломат.

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