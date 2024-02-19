Украинский дипломат: Россию победим, только втравив в войну всю Европу

Вступив в войну с Россией, страны ЕС не будут участвовать в боестолкновениях, однако они хотя бы переведут экономику на военные рельсы и смогут бесперебойно поставлять снаряды украинцам, которые будут за всех воевать.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все кинулись – беспилотники-беспилотники. Через полгода-год возникнет совершенно новая ситуация. Может, системы РЭБ будут мощнее или их будет больше, и беспилотники уже не смогут, как начинали «Байрактары», а потом они стали уязвимой целью. Поэтому нужно перспективно мыслить и думать о максимально быстром производстве вооружений. Не изменив навязанный Путиным, Россией такой тип войны – позиционной, мы не сможем достичь максимальных результатов. Нужно задействовать в этой войне другие страны. Чтобы не только Украина тянула этот воз. Это производство снарядов в Европе. Хорошо, что они уже начали думать о вопросе безопасности и возможности столкновения с Россией. Это подталкивает к выделению денег», – рассуждал Чалый.

Он подчеркнул, что без этого у Украины нет шансов.

«Нам нужно делать всё, что только мы можем, чтобы они на нашей стороне вошли в войну в Европе. Не может Украина единолично сдерживать Россию! Даже при этих дозированных поставках вооружений, которые только покрывают потери, у нас нет преимущества. Могут они одновременно поставить 300 ракет хотя бы вместе, там, ATACAMS, Taurus? Могут, и больше могут! Почему не делают этого? Почему только 31 танк «Абрамс»?», – возмутился экс-посол.

Впрочем, он добавил, что за украинцев воевать всё равно никто не будет.

«Они не пойдут на то, чтобы открыто применить свои вооружённые силы. Реально – пока что так. Однако то, что они должны поставить свою экономику на военные рельсы, поставить эту линию… Не то, что мы ждём миллион снарядов, который обещали, что придёт или не придёт, он не пришёл вовремя. А именно так, чтобы наши на фронте говорили: нам сейчас нужно это – моментально чтобы это поступало. Потому что человеческий ресурс – это самый важный, невозобновляемый ресурс», – требовал Чалый у кого-то.