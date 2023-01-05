Украинский дипломат собрался «трепать нервы» России в ООН

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Украина должна постоянно поднимать тему исключения России из Совбеза ООН хотя бы просто для того, чтобы попортить Кремлю нервы.

Об этом в эфире интернет-канала «Я-UA» заявил украинский дипломат Олег Бай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бая, также это позволит оттянуть часть усилий России на возню вокруг лишения этого статуса.

«Удастся или не удастся вывести Россию из состава Совета безопасности – посмотрим. Но хорошенько попортить нервы, попортить их хорошенько, чтобы до определенной степени нейтрализовать деятельность и, кроме того, может, кого-то побудить занять место Российской Федерации в Совете безопасности, я думаю, что это можно и нужно делать. Только спокойно – без лишнего шума, но каждый день портить нервы и продвигаться шаг за шагом», – заявил Бай.