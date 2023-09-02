Украинский дипломат сокрушается: С русскими в ООН ничего не могут сделать даже США

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Из-за особенностей функционирования ООН, Киев и его западные хозяева не способны лишить Россию постоянного членства и права голоса в Совете безопасности организации

Об этом эфире канала «Новости LIVE» заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Россия до сих пор в ООН?» – поинтересовалась ведущая.

В ответ Кислица рассказал байку о «диктаторе Сталине», который с самого основания якобы хотел подчинить всю ООН. И что Организация Объединённых Наций была создана несовершенной.

«Тогда была достигнута договорённость, как будет функционировать, в том числе и Совбез, что все страны-победители будут иметь право вето. И потому РФ, которой постоянные члены Совбеза позволяют и дальше быть постоянным членом, пользуется правом вето. И там «система ниппель». Если и дальше наши главные партнёры будут исходить из того, что РФ – постоянный член Совбеза, то невозможно внести ни одну правку или решение, которое лишит РФ членства или прав в Совбезе, или в ООН в целом», – пожаловался дипломат.

Он подчеркнул, что такую же позицию занимает и Вашингтон, который также не в состоянии ничего поделать с Россией.

«По крайней мере, такая позиция США. Если вы возьмёте интервью постоянного представителя США Линды Томас-Гринфилд, то увидите, что она буквально говорит следующее: «России не должно быть в Совбезе». И это большое достижение, читаешь и думаешь: «Боже мой, какой прорыв в позиции США». Но после этого она говорит: «РФ является постоянным членом Совбеза, и ничего мы с этим сделать не можем», – резюмировал Кислица.