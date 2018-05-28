28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский дипломат уверяет, что Венгрия напрасно пытается склонить НАТО на свою сторону

Венгрия пытается инициировать пересмотр политики НАТО в отношении Украины, при этом Альянс уверяет, что это желание Венгрии не соответствует его планам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

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“Если быть совсем точным, то Венгрия пытается инициировать пересмотр политики в отношении Украины. О конкретном наборе программ они не говорили еще, насколько мне известно, потому что они же ведут разговор не с нами, не с нашей миссией – а с членами НАТО, которыми мы с вами все еще не являемся”, – отметил посол.

По его словам, если бы НАТО приняли изменения в политике в отношении Украины, то это отразилось бы именно на программах сотрудничества.

“Пока НАТО уверяет, что это желание Венгрии не соответствует тому, что собирается делать Альянс, политика в отношении Украины остается такой, какой она была: в первую очередь это поддержка нашей страны в войне с Россией”, – сказал он.

По словам Пристайко, он попытается склонить Альянс на сторону нашего государства на следующем заседании Комиссии Украина-НАТО, которое состоится 28 мая.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса относительно Украины. В нем Будапешт якобы предлагает НАТО пересмотреть все программы поддержки Украины.