Украинский дипломат в Германии поставил в неудобное положение Зеленского

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве украинского народа» за то, что они раскритиковали направленную против России западную политику санкций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление Мельник сделал в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.

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«Распространение таких призывов является «предательством украинского народа», — процитировали заявление Мельника в пресс-службе правительства Украины. По мнению дипломата, оба политика, таким образом, «берут на себя ответственность за преступления Кремля».

Мельник подчеркнул, что политики своими заявлениями «не только наносят вред своей партии, но и торпедируют усилия федерального правительства, направленные на достижение мира, а также ставят под сомнение доверие к Германии как к стране-посреднику».

На прошлой неделе исполняющая обязанности сопредседателя СДПГ Швезиг призвала уделять больше внимания вопросам «реальной политики» и признать, что санкции, которые были приняты ЕС против России как ответ на кризис на Украине, не достигли своей цели. По ее словам, они, напротив, только вредят обеим сторонам.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. Интервью посла Андрея Мельника вышло накануне визита главы государства.