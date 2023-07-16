Украинский дипломат: В Вильнюсе нас «кинули», как когда-то с Будапештским меморандумом

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На прошедшем форуме НАТО в Вильнюсе Украине не только не дали обещаний о вступлении в альянс, но и толком даже не сформулировали гарантии безопасности.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что говорит Зеленский: «и в Вильнюсе, и в Вашингтоне будем идти и добиваться всё-таки членства в НАТО», – я это полностью поддерживаю. Но тут вдруг почему-то заявление президента звучит, а работа ведётся над другим, и ресурсы страны направлены на другое – на так называемые гарантии безопасности. Которых, во-первых, ни одной нет (я попросил бы хотя бы журналистов слово «гарантии», пока мы не получим, не употреблять), ни одной гарантии безопасности для Украины нет. Декларация «семёрки» выбросила из предварительного документа так называемого Kiev Security Compact слово «гарантии», заменила на заверения… Ну, там другие слова. Блинкен тоже это использовал, а наши СМИ пишут про гарантии. Откуда вы это взяли? Кто нам будет потом доктор, когда мы будем посыпать голову пеплом и говорить: «никто вам не обещал никаких гарантий», а мы будем говорить: «как же так?». И это повторит историю Будапештского меморандума. Поэтому меня это немного настораживает. У меня такое впечатление, что сегодня мы выбираем этот трек – а там куча двусторонних соглашений нужно подписать, там нужно ещё много чего сделать. А куда должны быть направлены усилия? Усилия должны быть направлены на членство в НАТО. В Вашингтоне будут более благоприятные условия, я в этом не сомневаюсь», – аргументировал Чалый.