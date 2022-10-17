Украинский дипломат Западу – повелевайте нами в онлайн-режиме!

17.10.2022  16:41 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 519
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Колониальная демократия, Украина
Новости Украины

Украина для западного мира является «кнутом Божьим» против России. Для того, чтобы этот «кнут» был эффективным, нужно вводить онлайн-управление украинскими войсками и полностью обеспечивать их всем необходимым.

Об этом в эфире интернет-канала «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-вице-премьер страны Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина для западного мира является «кнутом Божьим» против России. Для того, чтобы этот «кнут»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У демократического мира есть кнут Божий, и этот кнут – украинские Вооруженные силы они могут сегодня дать прочесона кому угодно.

Что важно – ресурсом обеспечить этот Божий кнут. Если, все-таки, мир поймет, что для того, чтобы закрепить победу, и она была длительной, то очевидно, что нужно формат «Раммштайна» превращать в глобальную и континентальную систему безопасности, находить механизмы, как его в рамках вмещать в НАТО, в АУКУС и все остальные, и в режиме буквально онлайн управлять и влиять на ситуацию.

Перспектив при таком развитии событий у Путина, у Лукашенко абсолютно никаких нет», – заявил Бессмертный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть