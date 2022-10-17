Украинский дипломат Западу – повелевайте нами в онлайн-режиме!
Украина для западного мира является «кнутом Божьим» против России. Для того, чтобы этот «кнут» был эффективным, нужно вводить онлайн-управление украинскими войсками и полностью обеспечивать их всем необходимым.
Об этом в эфире интернет-канала «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-вице-премьер страны Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У демократического мира есть кнут Божий, и этот кнут – украинские Вооруженные силы они могут сегодня дать прочесона кому угодно.
Что важно – ресурсом обеспечить этот Божий кнут. Если, все-таки, мир поймет, что для того, чтобы закрепить победу, и она была длительной, то очевидно, что нужно формат «Раммштайна» превращать в глобальную и континентальную систему безопасности, находить механизмы, как его в рамках вмещать в НАТО, в АУКУС и все остальные, и в режиме буквально онлайн управлять и влиять на ситуацию.
Перспектив при таком развитии событий у Путина, у Лукашенко абсолютно никаких нет», – заявил Бессмертный.
Спасибо!
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