Владимира Зеленского в 2019 году после инаугурации якобы готовили к поездке на Донбасс с примирительной речью на площади в Донецке, однако его завербовала британская разведка.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А могли иметь Донбасс вместе с нами, мир. Я общался в своё время с командой Зеленского, и прямо говорили, что Зеленский должен был поехать в первые три недели после инаугурации на Донбасс, выступить с речью, что мы единый народ и должны двигаться мирным путём. Была такая договорённость, Коломойский об этом знал, ряд олигархов об этом знали, и была договорённость там уже, что он заедет кортежем и вместе с людьми Донбасса на площади выступит за мир. Почему не вышло? Его повезли в Лондон, и он готовился к войне с 2019 года. Вот, почему крали на дорогах, разрешали делать что угодно, и он так себя вёл и с Трампом, потому что он имел уже «крышу» тогда», – рассказал Телиженко.

Шелест был откровенно ошарашен услышанным.

«Подождите. Если были планы, что Зеленский после избрания должен был поехать и выступить на площади в Донецке, то как-то не бьётся, что он знал уже тогда, что будет война», – сказал пропагандист.

Телиженко ответил, что Зеленский в Лондоне заключил договорённость с британскими спецслужбами.

«И они знали после этого, они продали Украину. Почему Коломойский выступал, помню, все его критиковали в 2020 году, что надо от НАТО отказаться и договариваться с Россией, статья в The New York Times. Он пытался договориться, получить деньги от России, чтобы не начинать эту войну, предложить Зеленскому альтернативу тому, что ему Запад предложил. Но, к сожалению, Зеленский повёлся на то, что Запад предложил больше или сказал, что он будет больше лидером и больше иметь всего, чем может предложить РФ. Вот, почему мы сегодня все страдаем», – утверждал экс-дипломат.

«А Запад ведёт свою игру серьёзную, долгую. И они понимают, что они держатся за Украину, и как долго держаться будут, зависит от США и России. Украина в этой ситуации – только то, что ей скажут на Западе, к сожалению. У нас нет уже голоса. После того, как были сорваны минский и стамбульский процессы, довериться сегодняшней власти мало кто сможет»,– добавил Телиженко.