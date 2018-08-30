30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, Туризм, Украина
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Украинский дипломат жалуется: каждому четвертому украинцу отказывают в канадской визе



Доля отказов украинцам в предоставлении виз в Канаду превысила 26% за первые пять месяцев 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такие данные привел посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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«За первые пять месяцев 2018 года мы имеем 26,77% отказов. Я считаю, что это колоссальная цифра, которая не соответствует тому партнёрству и дружбе, существующим между Украиной и Канадой», — сказал Шевченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, нет логичных и рациональных аргументов, которые бы объясняли такую цифру.

Дипломат добавил, что не воспринимает аргумент о том, что украинцы не могут грамотно заполнить документы.

«Мне кажется, что ни нас, ни Канаду не может на самом деле устраивать такая ситуация. Мы находимся в постоянном диалоге с канадским правительством относительно данной темы. И я надеюсь, что будет радикально пересмотрено отношение Канады к тому, каким образом они рассматривают документы наших сограждан», — рассказал украинский посол.

Отвечая на вопрос относительно возможности введения безвизового режима между Украиной и Канадой, Шевченко отметил, что решение быстрым не будет.

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«Это очень консервативная страна в визовом плане. В Канаде очень сложная шкала требований к стране для введения безвизового режима с ней, это семь групп требований. Но при этом всём я уверен, что у нас будет „безвиз“ с Канадой, точно так же, как у нас он есть с ЕС», — убежден посол.

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