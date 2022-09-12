Украинский диверсант на допросе рассказал, какие убийства в Крыму ему поручила СБУ

12.09.2022  13:47 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, СБУ, Спецслужбы


Украинский диверсант, готовивший убийства замглавы Херсонской области и министра правительства Крыма, арестован на два месяца. Решение о мере пресечения сегодня принял Киевский районный суд Симферополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время допроса он признался, что выполнил ряд заданий СБУ и готовил убийство замглавы Херсонской администрации Кирилла Стремоусова.

Украинский диверсант, готовивший убийства замглавы Херсонской области и министра правительства Крыма, арестован на два...

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«Было задание проследить за бывшим сотрудником СБУ, а ныне сотрудником ФСБ для выявления его места работы, места проживания, и также мест его передвижения для передачи данных СБУ, – рассказал задержанный. – Следующим заданием было сфотографировать военный объект на территории Крыма, также в Воронежской области для направления фотографий.

Следующим заданием была ликвидация главы заместителя главы Херсонской области Стремоусова на территории Крыма за вознаграждение 1 миллион гривен. Для этого был заложен сотрудниками СБУ схрон, где находился автомат Калашникова, а также гранаты.

В июле поступило задание принять человека из Херсонской области, который бы выполнил задание по ликвидации на территории Крыма министров».

По информации управления Следкома по Крыму и Севастополю, задержанный житель Советского района был завербован и активно использовался спецслужбами Украины. Он был задержан поздним вечером 9 сентября в Феодосии с оружием, из которого планировалось совершить убийство должностного лица. Сделать это задержанный должен был в составе группы диверсантов.

По факту приготовления к убийству лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности в составе группы лиц по найму возбуждено уголовное дело.

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