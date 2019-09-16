Украинский диверсант рассказал о бандеровском шабаше в СИЗО Симферополя

16.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Арестанты в Крыму кричали бандеровские лозунги в День России, когда над Симферополем взрывались салюты. Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский диверсант Евгений Панов, отпущенный на Украину в рамках обмена задержанными с Российской Федерацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Панова, заключенные были недовольны условиями своего содержания и ностальгировали по украинскому периоду.

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«Когда был День России, и в Симферополе давали салют, то со всех окон в СИЗО кричали «Слава Украине». Там все кричали, даже те, которые, якобы, настоящие преступники. Они тоже «Слава..», потому что даже те, кто при Украине сидели в этом СИЗО, они вспоминают, что это было. Это было небо и земля, по сравнению с тем, что там есть сейчас», – заявил Панов.

Напомним, что экс-руководитель украинской милиции Крыма Геннадий Москаль ранее публиковал данные о том, что так называемым VIP-заключенным в СИЗО Симферополя позволяли пользоваться услугами проституток, употреблять алкоголь, а также доставляли наркотики.

«Полностью прогнившая государственная пенитенциарная система за деньги проводит в камеры к арестованным проституток, носит спиртное, наркотики, позволяет пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками!» – описывал украинские реалии в СИЗО Симферополя Москаль, которого цитировало агентство «Новый День».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Панов был задержан в 2016 году после перестрелки на границе с Крымом, в ходе которой при попытке прорыва украинской диверсионной группы погибли российский десантник и сотрудник ФСБ. Панову инкриминировалось незаконное хранение или перевозка оружия, контрабанда боеприпасов и взрывных устройств и подготовка диверсии, совершенная организованной группой.