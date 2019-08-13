Украинский диверсант совершил теракт на территории ДНР

13.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Сотрудники МГБ ДНР задержали подозреваемого в совершении теракта, в результате которого остались без электричества ряд населённых пунктов Республики.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства государственной безопасности ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«13 августа 2019 года в результате подрыва взрывных устройств, установленных на 4 опоры высоковольтной линии электропередачи, был обесточен ряд районов города Шахтёрск и ближайших населённых пунктов. Сотрудниками Министерства государственной безопасности задержан подозреваемый в совершении теракта», – говорится в заявлении.

На данный момент сотрудники экстренных служб приступили к реализации комплекса мероприятий по минимизации и ликвидации последствий теракта. Электроснабжение объектов инфраструктуры восстановлено.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК ДНР «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ст. 229 «Террористический акт». Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», – отметили в ведомстве.

При этом в Министерстве связи ДНР добавили, что по имеющимся данным, целью украинских диверсантов также является подрыв объектов телерадиовещания для дестабилизации обстановки в Республике.