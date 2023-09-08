Украинский диверсант задержан в Севастополе

Анатолий Лапин.  
08.09.2023 10:59
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Завербованный ГУР МО Украины житель Севастополя планировал теракт на железной дороге в Крыму.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Завербованный ГУР МО Украины житель Севастополя планировал теракт на железной дороге в Крыму. Об...

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В тайнике, который оборудовал задержанный, нашли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

По словам задержанного, кроме подготовки теракта на железнодорожной инфраструктуры, от представителя украинских спецслужб он также получил задание шпионить за военными объектами в Севастополе.

«Поставил задачу о том, что ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту», где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые прикрывают. Именно эта информация его и интересовала.

В дальнейшем – передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», оповещения о взлете авиации с аэропорта «Бельбек», и, по возможности, когда носители «Калибров» находятся в бухте, фиксировать места их базирования», – говорится в сообщении.

Комментируя задержание, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что объекты транспортной инфраструктуры сегодня – главная цель украинских террористических атак.

«Объекты транспортной инфраструктуры – одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», – сказал Аксенов.

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