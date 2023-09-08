Украинский диверсант задержан в Севастополе

Завербованный ГУР МО Украины житель Севастополя планировал теракт на железной дороге в Крыму.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В тайнике, который оборудовал задержанный, нашли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

По словам задержанного, кроме подготовки теракта на железнодорожной инфраструктуры, от представителя украинских спецслужб он также получил задание шпионить за военными объектами в Севастополе.

«Поставил задачу о том, что ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту», где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые прикрывают. Именно эта информация его и интересовала.

В дальнейшем – передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», оповещения о взлете авиации с аэропорта «Бельбек», и, по возможности, когда носители «Калибров» находятся в бухте, фиксировать места их базирования», – говорится в сообщении.