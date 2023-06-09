Украинский drang nach Süden: почему ВСУ еще не показали все, на что способны

Страсть к шапкозакидательству и неготовность смотреть на реальность без привычных розовых очков могут сыграть весьма злую шутку с российским обществом.

Такие мысли приходят в голову после просмотра очередного ток-шоу на федеральном ТВ, да и ура-патриоты в соцсетях не отстают в своих преждевременно-победных реляциях о «захлебнувшемся» украинском наступлении. Кажется, еще немного и начнется привычное награждение непричастных вкупе с наказанием невиновных.

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Даже привычно мрачный алармист Игорь Стрелков непривычно спокоен в последние дни. Один лишь «главный Вагнер» Пригожин пугает тем, что впереди большие потери и неприятные разочарования.

И хотя результаты первых дней украинского наступления, мягко говоря, не впечатляют результативностью, а действия ВСУ, по наблюдениям экспертов, во многом повторяют неудачные военные российские решения первых дней СВО или же проваленных атак под Угледаром зимой, радоваться и расслабляться пока рано. Украинцы еще не показали всего, на что способны благодаря западным поставкам оружия и вышколу своих военных специалистов западными инструкторами. Да и резервы ВСУ ввели в бой еще не все.

Есть подозрение, что атаки последних дней носили характер своеобразного тест-драйва ради выявления слабых мест нашей обороны.

«Серия атак, проведённых на Запорожском направлении, говорит о том, что украинская армия, несмотря на возросшую численность атакующих подразделений, продолжает искать брешь в оборонительных линиях ВС РФ», – отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Настоящая же жара пойдет со следующей недели, когда ВСУ сосредоточатся на выявленных узких местах фронта и попрут вперед по настоящему. В пользу таких допущений говорит, в частности, идущая сейчас передислокация 56-тысячного контингента ВСУ из Херсона в район Гуляйполя Запорожской области.

Картину дополняют инсайды известного своими списками «спонсоров ВСУ» среди росэлиты и бравирующий близостью к силовым башням Кремля телеграм-канала «Образ будущего:

«Отмечается большое скопление военной техники и живой силы в Николаеве и Херсонской области близ Черноморского побережья. Это может быть предвестником подготовки атаки на ЗАЭС силами, превышающими контингент обороны станции восьмикратно. В Кривом Роге на марше двигаются три танковых колонны из 380 танков и 200 БМП. По железным дорогам от Львова до Криворожской области, Днепропетровской и Николаевской идет крупномасштабная переброска БК, ГСМ и медицинской помощи».

Не стоит сбрасывать со счетов и активность формирований коллаборационистов на белгородском пограничье. Понятно, что этот фронт основным не будет, но вот в случае успеха очередного набега боевиков Дениса Никитина сотоварищи на ту же Таволжанку или любое село на брянском фронтире, придется отвлекать на купирование прорыва силы с основного фронта. А Залужному именно этого и надо.

Основные же бои скорее всего будут идти на уже обозначенном в качестве основного запорожском направлении – в районе Орехова и Гуляй Поля. И это совершенно логично – именно отсюда не только открывается кратчайший путь к Азовскому морю, но и достигается эффект разрыва надвое сухопутного коридора в Крым.

Тем более, что у Украины есть серьезный стимул показать высокий класс в ходе своего наступления. Как пишет Politico, если наступление не будет успешным, в Штатах усилятся позиции тех, кто выступает за урезание пайки киевскому режиму.

По сути, о зависимости дальнейших военных поставок и финансовых инъекций говорят прямо и без обиняков. Украинская неудача может привести к усилению позиций «голубей похабного мира», призывающих к дипломатическому урегулированию конфликта.

Одним словом, картина на самом деле сложная и, как бы банально не звучало, неоднозначная. Радует, что местные власти приграничных регионов, судя по последней информации, всерьез занялись формированием народного ополчения и теробороны. Очевидно, на случай, если украинцы таки прорвутся к Азовскому побережью или в Крым.

Единственный повод для осторожного оптимизма пока что – это очевидная разница в цене удачного завершения этой наступательной кампании для Украины и ее отражения – для России.

В российском обществе, насколько можно судить по разнообразным, пускай местами и кривоватым, но все же зеркалам, отображающим настроения людей, в целом по палате не сильно высокая планка ожиданий от своих военных. Как говорится, день простоять да ночь продержаться. И если по итогу отобьемся и не критично потеряем территориально – уже хорошо. В любом случае чудес от ВС РФ никто в этом раунде не ждет.

Другое дело Украина. Там о грядущем наступлении говорили так много и часто и на таком повышенном регистре, что иногда складывалось впечатление, будто для них это последний и решительный бой. Наступления там ждали всю минувшую зиму и весну как второго пришествия и возлагали на него совершенно фантастические и завышенные ожидания. Типа, ко дню незалежности мыть ботинки на ялтинских пляжах или что-то вроде того.

Так что психологическая и пропагандистская цена провала наступления доя украинцев будет сильно повыше. И это еще один мотив для ВСУ драться на пределе возможностей. Тем более что, как бы там ни было, а свое кратное превосходство в живой силе они как имели, так и сохраняют до сих пор. И перебить его способны лишь еще несколько волн мобилизации в самой России, к которым наше начальство пока что психологически не готово.

В общем, подытоживая первые дни украинского drang nach Süden, лучше не демонстрировать преждевременный оптимизм. Тем приятнее будем удивление, если мрачные прогнозы не оправдаются.