Украинский дрон атаковал российский военный аэродром. Поврежден самолет

Олег Кравцов.  
19.08.2023 13:22
  (Мск) , Москва
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Авиация, Беспилотники, Дзен, Россия, Украина


Сегодня Украина предприняла атаку на военный аэродром в Новгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны России.

Сегодня Украина предприняла атаку на военный аэродром в Новгородской области. Об этом, передает корреспондент...

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«Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА «был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия».

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», – добавило российское оборонное ведомство.

Тип получившего повреждения самолета не уточняется.

«Дрон – квадрокоптер. То есть запускался с территории области», – комментирует случившееся военный обозреватель Борис Рожин.

По всей видимости речь идет о авиабазе, расположенной в двух километрах от города Сольцы.

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