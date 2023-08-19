Украинский дрон атаковал российский военный аэродром. Поврежден самолет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня Украина предприняла атаку на военный аэродром в Новгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА «был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия».

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», – добавило российское оборонное ведомство.

Тип получившего повреждения самолета не уточняется.

«Дрон – квадрокоптер. То есть запускался с территории области», – комментирует случившееся военный обозреватель Борис Рожин.

По всей видимости речь идет о авиабазе, расположенной в двух километрах от города Сольцы.