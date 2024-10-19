Украинский дрон долетел до Северной столицы России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня над Санкт-Петербургом был сбит украинский дрон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает местное интернет-издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию, полученную из экстренных служб.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Согласно имеющейся информации, дрон был сбит средствами противовоздушной обороны. Для граждан никаких угроз не возникло», – отмечается в сообщении.

Более детальной информации не приводится.

Украинские ресурсы тут же разнесли новость, что в результате атаки часть Питера осталась без света. Впрочем, местные СМИ информируют, что отключение в Приморском районе действительно имело место, но произошло из-за аварии на подстанции.

В паблике главы Санкт-Петербурга Александра Беглова информации о случившемся на данный момент нет.