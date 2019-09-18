Украинский дурдом остался неизменным

18.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Во власти Украины «одни дебилы сменили других» – нынешнее руководство страны из другой палаты, но все равно является пациентами той же психбольницы, что и предыдущее.

К такому сравнению в эфире интернет-канала PolitWera прибег бывший киевский журналист и писатель Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, суть Украины, сложившейся после Евромайдана не изменилась после президентских и парламентских выборов.

«Все события, которые там протекают, это события в большей степени психиатрического плана, чем политического, экономического. Посмотрите, по сути, ничего не изменилось. Как стреляли, так и стреляют, как убивали людей, так и убивают. Ничего не изменилось. Украина как была нищая, так и осталась нищей. Украина как была под пятой олигархов, так она и осталась.

Да, персоналии поменялись, поменяли олигарха Петю на олигарха Беню, но что по сути изменилось? Или вы думаете, что есть хорошие олигархи, есть плохие? Нет. Сама суть этого феномена, она одинакова независимо от персоналий. Вы поменяли Раду, то есть, одних дебилов заменили, простите за такую резкость, но заменили другими дебилами. Просто предыдущий состав был более буйный, как в дурдоме – есть палаты с буйными, есть палаты с тихо помешанными», – заявил Ваджра.