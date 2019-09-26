Украинский дурень богатеет думкой, как облапошить Россию

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новое украинские правительство должно сделать выводы из ошибок своих предшественников и разработать новую модель поведения в отношениях со «страной-агрессором», чтобы действовать более непредсказуемо.

Об этом в ходе круглого стола заявил украинский политолог Олег Саакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война идет не за территории, не за людей, а за суверенитет. Российская Федерация ведет боевые действия на Востоке и использует различные методы.

Минская и нормандская площадка – это места, где Россия воюет с Украиной. Все остальное – это инструменты для нее.

Для того, чтобы победить, если мы воюем за суверенитет, то очевидно, мы должны усилить наш суверенитет. Мы должны стать более дееспособными.

Чтобы такими стать, мы должны переосмыслить ситуацию, в которой мы оказались. Переосмыслить Восток, Крым и Украину, сделать выводы из тех провалов и неэффективной политики по интеграции страны.

Российская Федерация, опираясь на слабую международную систему безопасности, смогла воспользоваться слабостью нашего государства для наиболее благоприятного момента реализовать свои захватнические амбиции», – сказал Саакян.

По мнению украинского пропагандиста, Киеву необходимо совершать более непредсказуемые шаги в отношении России.

«Если мы начнем это делать, то мы становимся креативнее, выходим за рамки сегодняшнего дня и начинаем моделировать завтра. В этой войне мы можем победить, исключительно, если мы станем более креативными, более конкурентными, более непредсказуемыми.

Только ассиметрично, а не линейно мысля, можем идти впереди Российской Федерации.

Сейчас баланс не в нашу пользу. Экономически Россия слабая, если сравнивать ее с более развитыми странами, но она сильнее Украины, и это мы прекрасно понимаем, что баланс не в нашу пользу», – добавил Саакян.