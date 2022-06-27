Украинский эколог обвинил Россию в смерти трех тысяч черноморских дельфинов

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Новости Украины

В Черном море за три месяца войны погибло не менее трех тысяч дельфинов.

Об этом сообщил руководитель украинского научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, возложивший ответственность за это на Россию.

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«Мы продолжаем получать сообщения о гибели дельфинов из Болгарии и Румынии, анализируем имеющиеся публикации в открытых источниках из разных черноморских стран. И наши выводы неутешительные. Дельфины в отличие от прошлых лет сейчас погибают по причине военных действий в Черном море, из-за нелепости и варварской войны рашистов. И сейчас, по нашим оценкам, погибли не менее трех тысяч особей», – написал Русев.

Он отметил, что мощные сонары и звуки взрывов разрушают тонкую навигационную систему дельфинов. «Слепые» животные умирают от голода, потому что не могут поймать рыбу. Также из-за слабости организма в дельфинах активируются инфекционные заболевания.

Ранее украинские экологи обвиняли ЧФ РФ в том, что дельфины массово выбрасываются на берег Черного моря.