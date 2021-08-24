Украинский экономист: Без России наша промышленность ни на что не способна

24.08.2021 11:49 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Надежды Украины на процветание при независимости очень быстро развеялись, когда в торговле с Россией в начале 1990-х перешли на мировые цены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

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Издание привело недавние слова бывшего президента Леонида Кучмы, который признался, что украинцев обманывали в 1991-м году, когда уверяли, что Украина кормит всю Россию.

«Ведь мы раньше нефть и газ получали по ценам меньше чая, меньше простой воды. Поэтому расплата наступила практически сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. Мы многие годы занимались самоуничтожением. Поэтому то, что мы потеряли за эти годы – научно-технический, людской потенциал, – не нагонишь ни за 10, ни за 20 лет», – признался Кучма.

«30 лет назад, с одной стороны, была мощнейшая пропагандистская кампания, основанная на реальных цифрах, из которых следовало, что Украина по основным экономическим показателям была на четвертом-пятом месте в Европе, если рассматривать ее как самостоятельную страну. Но она ведь не была таковой. Экономические достижения, которые у Украины тогда были, это достижения за счет всего Советского Союза», – в свою очередь говорит Суслов.

Он обратил внимание, что на параде в честь независимости самый основной хит – пролет самого большого в мире самолета «Мрия», выпущенного в Киеве еще в 1988 году.

«Но это плод конструкторской мысли и производственной кооперации всего СССР. Не случайно после обретения независимости ни одного такого самолета либо даже относительно более простых самолетов типа «Руслан» на Украине уже произведено и не было», – отметил экономист.

По его словам, без кооперации с Россией Украина не смогла производить сложную техпродукцию.

«Известно, что ракеты, которыми мы гордились, типа «Зенит», они на 75% российской комплектации. То же самое многие другие виды сложной технической продукции. Этим же объясняется и крах мощнейшего украинского судостроения, а ведь практически весь надводный флот Советского Союза сходил со стапелей Херсона и Николаева. И таких примеров огромное количество», – резюмировал Суслов.