Украинский экономист: Государство ничего не получит от передачи Херсонского порта в концессию дельцам

Новости Украины

Передача Херсонского порта в концессию не принесет государству Украина ничего, хотя сам концессионер заработает на ней неплохо.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономист Александр Охрименко.

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На прошлой неделе Министерство инфраструктуры Украины, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), ООО «Рисоил Херсон» и ООО «Херсонский порт» подписали акты о передаче имущества МТП «Херсон» на 30 лет «Рисоил-Херсон».

Как заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков, «Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность. Речь идет, по крайней мере, о 216 млн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и не менее 18 млн грн для инфраструктуры Херсона… Одно из условий концессионного договора – увеличение до 80% доли грузов, направляемых в порт внутренним водным и железнодорожным транспортом»

По условиям концессионного договора, концессионер обязуется: ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода; в течение первых 3,5 лет с даты окончания переходного периода инвестировать в объект не менее 216 млн грн, а в течение первых 10 лет – еще дополнительно не менее 62 млн грн; обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн; обеспечить непрерывную деятельность порта; перевести всех работников Херсонского морпорта и часть работников АМПУ, не допуская их увольнения в течение 10 лет; не допускать снижения зарплаты работников в течение первых трех лет с момента принятия их концессионером на работу, повышая уровень выплат в соответствии с законодательством; выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Учредителями ООО “Херсонский порт” опосредованно выступают компании групп Risoil и Georgian Industrial Group. Договор о передаче в концессию имущества ГП “Херсонский морской торговый порт” был подписан 26 июня 2020 в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

«Такая политика проводится – передать все порты в концессию чтобы они были в частной собственности. Государству содержать их накладно. Концессионер теоретически обязан платить государству определённую сумму, которую он получил от использования порта. Всё это делается не от хорошей жизни. Денег на содержание портов нет, продать порты нельзя, поскольку они являются стратегическими объектами, а сдать в концессию можно. И их давно уже хотели передать в концессию, потому что они уже давно представляют из себя проблему, там слишком много воруют. Разумеется, все схемы по передаче подобных предприятий – они коррупционные. Поскольку приватизировать такие объекты нельзя, то нашли вариант, когда формально это не является приватизацией, но фактически является. Порт отдали в частную собственность, но под видом того, что это не частная собственность», – прокомментировал это сообщение Александр Охрименко.

По его словам, разного рода обязательства концессионера по сохранению рабочих мест, увеличению грузопотока, инвестициям и пр. выполняться не будут.

«В условиях концессии прописано много чего. Но на практике получается так: отдали порт, делай что хочешь. Все эти условия реально исполняться не будут. Концессия даётся на какое-то время, но я думаю, что это будет навсегда. То есть, фактически порт отдали в частную собственность, хотя формально он будет считаться государственным», – считает экономист.

Скандалы вокруг процесса передачи в концессию и заявления совладельцев о выходе из проекта, которые звучали последний год, связаны с коррупцией вокруг передачи порта в концессию.

«Я думаю, там просто не доторговались с откатами и заносами. А то, что там есть откаты и заносы, это однозначно. Сами понимаете, никто не скажет, кому именно и сколько. Всё это тянулось так долго и с такими перипетиями потому, что там торговались по откатам и заносам», – сказал Александр Охрименко.

По мнению эксперта, новый собственник, разумеется, займется добычей песка в Шабовском месторождении, принадлежащем порту. Однако государство от этого и от остальной его деятельности, скорее всего, ничего не получит.