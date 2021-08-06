Украинский экономист хочет качнуть Белоруссию санкциями

06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна ввести санкции против Белоруссии, чтобы расшатать ситуацию в этой стране еще сильнее.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший и.о. министра экономики Украины Павел Кухта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кухты, сейчас вводить санкции бессмысленно, потому что Россия все равно экономически поддерживает Белоруссию.

«Мы действительно большой торговый партнер для них. В отличие от Российской Федерации, которая в принципе может выдержать значительно большую экономическую боль, чем мы сами, Белоруссия меньше. Мы можем ей нанести вред. Но, с другой стороны, давайте не забывать, что там, с той стороны, Российская Федерация, которая имеет возможность деньгами перекрывать то, что мы будем делать против Белоруссии. Не забывайте, что они более толстые и богатые, чем мы», – сказал Кухта.

«Ресурса у нас меньше, мы должны быть более хитрыми, потому санкции должны быть на столе, этот инструмент может быть использован – вопрос в том, что его не нужно использовать просто так. Он должен быть инструментом для чего-то другого. Я считаю, что санкции – это не позиция философская или идеологическая. Санкции – это инструмент влияния. Инструменты влияния не применяются просто потому, что кто-то не нравится, они применяются в то время, когда это нужно и позволяет что-то сделать. Например, если режим снова будет качаться, там будут снова массовые протесты и нужно будет качнуть ситуацию экономически, санкции можно использовать, чтобы дополнительно ее качнуть», – заявил Кухта.